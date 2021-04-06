Людиново, Калужская область, 6 апреля, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области возбуждены два уголовных дела по факту совершения коррупционных преступлений в ходе выполнения работ по экологической реабилитации озера Ломпадь. Об этом 6 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Озер Ломпадь

По версии следствия, в марте 2020 года между министерством природных ресурсов и экологии Калужской области и коммерческой организацией заключен государственный контракт на выполнение работ по экологической реабилитации Людиновского водохранилища (озера Ломпадь). Обязанность контролировать соответствие объемов и качества выполненных работ проектной документации была возложена на государственное казенное учреждения области «Управление капитального строительства». 19 февраля 2021 года сотрудник управления получил от представителя коммерческой организации через посредника взятку в размере 300 тысяч рублей за подтверждение фактического объема и качества выполненных работ, а также за неприменение входящих в его полномочия мер при выявлении нарушений в рамках исполнения контракта. В отношении представителя коммерческой организации, который, по версии следствия, давал взятку, также было возбуждено уголовное дело.

По обоим уголовным делам проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства совершения коррупционных преступлений. Преступления выявлены управлением по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Калужской области. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет.