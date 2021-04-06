Москва, , 10:50 — REGNUM В России создадут обезличенный цифровой профиль туриста и сервис для аналитики действий туристов в регионах. Алгоритм разрабатывает Ассоциация больших данных, сообщили в пресс-службе АБД.

Цифровой профиль будет содержать данные о стране и регионе проживания туриста, пол, возраст, доход, его расходы и товары, приобретенные во время турпоездки, список посещенных им достопримечательностей и т. д.

Отмечается, что данные о конкретном туристе собирать не будут, их будут обезличивать и группировать. Пилотный проект планируется запустить к концу II квартала 2021 года в трёх регионах РФ. Стоимость проекта составит около 10 млн руб.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная цифровая платформа сделает пребывание туристов в Москве более комфортным.

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