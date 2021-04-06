Самара, , 10:50 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели женщины, которая упала в шахту лифта в центральной районной больнице, передано в суд в Самарской области. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый начальник хозяйственного отдела Нефтегорской ЦРБ с конца июля 2019 года по конец февраля 2020 года отвечал за работу лифта в этом учреждении. Следователи считают, что он знал о том, что оборудование лифта не соответствует требованиям безопасности, но не организовал его безопасную работу.

«В феврале 2020 года пациентка больницы, не зная об отсутствии лифтовой кабины, потянула на себя дверь шахты лифта, открыв которую вошла в шахту ввиду отсутствия освещения, в результате чего упала в шахту, от полученных повреждений скончалась», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовно дело по признакам халатности. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что сотрудники Следственного комитета Самары проверят работу пластического хирурга из-за жалоб пациенток.