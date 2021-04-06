В Самарской области в суд передано дело по факту гибели женщины в больнице
Самара, 6 апреля, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту гибели женщины, которая упала в шахту лифта в центральной районной больнице, передано в суд в Самарской области. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По версии следствия, обвиняемый начальник хозяйственного отдела Нефтегорской ЦРБ с конца июля 2019 года по конец февраля 2020 года отвечал за работу лифта в этом учреждении. Следователи считают, что он знал о том, что оборудование лифта не соответствует требованиям безопасности, но не организовал его безопасную работу.
По данному факту было возбуждено уголовно дело по признакам халатности. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.
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