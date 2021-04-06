Пермь, 6 апреля, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Пермский национальный исследовательский политехнический университет сменил тип с бюджетного на автономное учреждение. Соответствующий приказ Минобрнауки России издан 2 апреля. Информация об этом опубликована на сайте вуза.

NoGo Пермский национальный исследовательский политехнический университет

В университете будет действовать новый устав, а в дополнении к ученому совету появится наблюдательный. Изменения касаются также филиалов вуза в Березниках, Чайковском и Лысьве.

В вузе подчеркнули, что ПНИПУ останется государственным учреждением. Теперь полное название вуза будет звучать так: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет».

С новым статусом у вуза появляются новые возможности, в частности, создание условий для финансово-хозяйственной самостоятельности университета.