Вена, 6 апреля 2021, 10:46 — REGNUM Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил надежду, что встреча Совместной комиссии по иранской ядерной сделке будет иметь практическое значение для восстановления соглашения. Об этом дипломат заявил 6 апреля.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны — участницы Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана — Великобритания, Германия, Иран, Китай, Россия и Франция — заявили о готовности совместными усилиями поддержать процесс возвращения США в это соглашение.
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Планируется, что следующее заседание Совместной комиссии, которое пройдёт в Вене 6 апреля, будет посвящено обсуждению конкретных мер по двум ключевым элементам ядерной сделки — процессу отмены санкций против Ирана и выполнению Тегераном своих ядерных обязательств.