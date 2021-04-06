Вена, , 10:46 — REGNUM Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил надежду, что встреча Совместной комиссии по иранской ядерной сделке будет иметь практическое значение для восстановления соглашения. Об этом дипломат заявил 6 апреля.

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«Сегодня состоится встреча Совместной комиссии по СВПД, которая, хотелось бы надеяться, ознаменует переход к согласованию практических шагов по восстановлению ядерной сделки через отмену антииранских санкций США и возвращение Ирана к полному выполнению его обязательств в ядерной сфере», — написал Ульянов написал в своём Twitter

Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны — участницы Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана — Великобритания, Германия, Иран, Китай, Россия и Франция — заявили о готовности совместными усилиями поддержать процесс возвращения США в это соглашение.

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Планируется, что следующее заседание Совместной комиссии, которое пройдёт в Вене 6 апреля, будет посвящено обсуждению конкретных мер по двум ключевым элементам ядерной сделки — процессу отмены санкций против Ирана и выполнению Тегераном своих ядерных обязательств.