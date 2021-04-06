Саарбрюккен, Германия, , 10:48 — REGNUM Первой в Германии прекратила действие режима локдауна, связанного с пандемией коронавируса, федеральная земля Саар. Об этом 6 апреля сообщается на сайте властей региона.

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Уточняется, что с 6 апреля на территории данной федеральной земли снова открываются театры и кинотеатры, фитнес-центры, концертные залы и уличные террасы ресторанов.

Также указывается, что жители региона смогут попасть в учреждения культуры и общественного питания после предварительной брони и предъявив отрицательный тест на коронавирус. При этом во всех помещениях данных учреждений продолжают действовать строгие нормы соблюдения гигиены и безопасного числа посетителей.

В то же время, Саар является одной из самых маленьких федеральных земель ФРГ, где проживает около 1 млн человек и отмечены сравнительно низкие темпы распространения коронавирусной инфекции.

Отметим, на сегодняшний день на территории Германии выявили в общей сложности 2 900 768 подтверждённых случаев заражения коронавирусом, 6885 из которых за последние 24 часа.