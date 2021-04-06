Воронеж, , 10:44 — REGNUM Рост смертности населения на 24% зафиксирован Росстатом в Воронежской области в январе-феврале 2021 года по отношению к тому же периоду 2020 года. Данные размещены на сайте Росстата.

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За два месяца 20 221 года в Воронежской области скончались 6 919 человек, тогда как за два месяца 2020 года в регионе скончались 5578 человек. Прирост, таким образом, составил 1341 летальный исход — или +24%. По числу умерших в абсолютных цифрах Воронежская область находится на третьем месте среди регионов ЦФО после Москвы и Московской области, однако в процентном росте — далеко не в лидерах. Естественная убыль населения в январе — феврале 2021 года составила 4 303 человека, в 2020-м — 2 507 человек.

Также по данным Росстата, в феврале 2021 года в Воронежской области скончались 380 пациентов с COVID-19 — в 322 случаях наличие вируса было подтверждено, в остальных предположительно. Всего с начала пандемии в регионе скончался 2 881 пациент с коронавирусом.