Нур-Султан, , 10:44 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев самостоятельно пишет сообщения в Twitter. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Берик Уали в интервью телеканалу «Хабар 24».

«В Twitter глава государства вcе твиты сам пишет, сам всё народу поясняет», — сказал представитель президента. По его словам, Токаев также самостоятельно отслеживает публикации в СМИ.

Напомним, 15 мая Берик Уали заявил, что в Facebook появился фейковый аккаунт президента Казахстана. Президент республики пользуется двумя официальными страницами в Twitter и Instagram.