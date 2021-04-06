Иерусалим, , 10:47 — REGNUM Израиль достиг состояния, обратного демократии. Об этом заявил депутат кнессета, лидер политической партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман на пресс-конференции 5 апреля. Политик обсуждал итоги встречи с президентом страны Реувеном Ривлином по проблеме формирования правительства.

По словам Либермана, в Израиле сейчас правила диктует не демократия, а обратный процесс, повестку дня диктуют партии с малым количеством парламентских мест. Он полагает, что Израиль находится в глубоком политическом кризисе, который стал «результатом того, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху четырежды не смог сформировать правительство и не пожелал освободить свое место в пользу другого кандидата от Ликуда».

Либерман считает, что если бы Нетаньяху ставил интересы государства Израиль выше собственных, партия Ликуд без проблем создала бы правительство. Но Нетаньяху, полагает Либерман, борется именно за себя, в итоге «Израиль — единственная страна в мире, в которой уже на протяжении двух лет не принят госбюджет». Либерман также напомнил об экономическом кризисе, дефиците бюджета, безработице, банкротстве бизнеса и выразил мнение, что ситуация требует скорейшего прекращения полномочий премьер-министра.

5 апреля Нетаньяху не набрал необходимого числа голосов для выдвижения в премьер-министры. При этом за него отдали больше всего рекомендаций депутаты — из 120 человек его порекомендовали 52, но большинства (необходимого числа голосов) он не набрал.