Вашингтон, , 10:43 — REGNUM Пограничная служба США задержала двух выходцев из Йемена, находящихся в списке террористов ФБР, при попытке пересечь американскую границу с Мексикой, заявили федеральные власти 5 апреля, сообщает New York Post.

По данным Службы таможенного и пограничного контроля, речь идет о двух мужчинах в возрасте 33 и 26 лет, которые были задержаны недалеко от пограничного пункта у города Калексико 29 января и 30 марта соответственно. В Службе добавили, что у 33-летнего задержанного под стелькой его обуви была обнаружена SIM-карта мобильного телефона.

Власти заявили, что проверка документации, проведенная после того, как оба мужчины были задержаны, показала, что они находились в правительственном списке наблюдения за подозреваемыми в терроризме и в списке лиц, которым запрещено пользоваться авиасообщением для прибытия на территорию США. В службе пока не разглашают личности задержанных.

По данным ФБР, в подобные списки входят люди, которые «заведомо или обоснованно подозреваются в причастности к террористической деятельности».