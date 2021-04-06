Чита, , 10:43 — REGNUM Забайкальские власти нетрадиционно подошли к вопросу агитации в пользу массовой вакцинации от коронавируса. Как сообщает 6 апреля пресс-служба краевого правительства, к работе готовиться приступить специально обученный медиа-корпус помощников.

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Он займется публикацией полезной информации о защите от вируса, съёмках еженедельного информационно-развлекательного контента на площадках TikTok и Instagram, проведении акций и флешмобов в режимах онлайн и офлайн. Зампред правительства региона Андрей Гурулев подчеркнул особую значимость информирования населения о пользе прививки:

«Нам необходимо обратить внимание на тех представителей населения, которые находятся в группе риске. Это те, кто больше подвержен заражению, тяжелее болеют пожилые люди. А некоторых необходимо просто сопроводить: помочь записаться, довести до кабинета. К сожалению, не у всех есть поддержка родственников».

Как сообщало ИА REGNUM, на 6 апреля 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 в Забайкалье составляет 41 364 человека, причём 158 из них обнаружили за последние сутки.

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