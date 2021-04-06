Челябинск, , 10:42 — REGNUM В Челябинске предприниматель стал фигурантом уголовного дела о попытке дать взятку сотруднику полиции. Размер вознаграждения составил 400 тыс. рублей, сообщает областное управление СКР.

По данным следствия, это произошло на одном из городских рынков. Якобы бизнесмен хотел подкупить полицейского и избежать наказания за сбыт контрафактной парфюмерной продукции. Сотрудник отказался от денег и доложил своему руководству. А затем бизнесмена задержали.

К настоящему времени подозреваемый заключён под стражу. Следователи решают вопрос о предъявлении ему обвинения.