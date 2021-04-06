Донецк, , 10:45 — REGNUM Украинская сторона пытается всеми силами затянуть переговорный процесс по Донбассу. Об этом заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова 6 апреля в интервью РИА Новости.

По словам чиновника, после прихода к власти президента Украины Владимира Зеленского, представители Киева временно сменили тактику поведения.

«Они пытались демонстрировать конструктив, договороспособность, миролюбивость. Тон переговоров стал более мягким, но это всё обманчивое впечатление», — рассказала Никонорова.

Она добавила, что со временем делегация Украины вновь вернулась к тактике затягивания переговоров всеми возможными способами, а также стала пытаться всех запутать, постоянно меняя представителей.

«Сейчас с украинской стороны периодически присутствуют по шесть-семь человек. Вводом новых лиц Украина пытается всех запутать и затянуть урегулирование. Уже даже координаторам от ОБСЕ сложно разобраться, что происходит с украинской стороны, кто представляет позицию Украины, какова она», — добавила министр.

Никонорова предположила, что Украина рассчитывает получить от США разрешение на военную агрессию в отношении Донбасса.

«Вполне возможно, Зеленский надеется на некий карт-бланш от США, разрешение или согласование силового сценария конфликта», — подытожила она.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ предупредили США о последствиях возможной военной провокации со стороны Украины в Донбассе.

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