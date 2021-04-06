Украина может ждать от США разрешения на войну в Донбассе — МИД ДНР
Донецк, 6 апреля, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Украинская сторона пытается всеми силами затянуть переговорный процесс по Донбассу. Об этом заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова 6 апреля в интервью РИА Новости.
По словам чиновника, после прихода к власти президента Украины Владимира Зеленского представители Киева временно сменили тактику поведения.
Она добавила, что со временем делегация Украины вновь вернулась к тактике затягивания переговоров всеми возможными способами, а также стала пытаться всех запутать, постоянно меняя представителей.
Никонорова предположила, что Украина рассчитывает получить от США разрешение на военную агрессию в отношении Донбасса.
Как передавало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ предупредили США о последствиях возможной военной провокации со стороны Украины в Донбассе.