Волгоград, , 10:46 — REGNUM Тела 38-летней женщины и её 14-летнего сына обнаружены в ходе тушения пожара в одном из частных домовладений города Краснослободска Волгоградской области. 35-летний глава семьи госпитализирован с ожогами, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, 5 апреля мужчина первым почувствовал задымление, выбрался из дома и позвонил спасателям. Огонь быстро охватил деревянные конструкции, мать и сын не смогли покинуть помещение. Мужчина госпитализирован с ожогами 30% тела. Предположительно, возгорание произошло из-за аварийного режима электропроводки.

В СК организована доследственная проверка. Семья не попадала в поле зрения органов системы профилактики и характеризуется положительно.