Нижневартовск, Югра, 6 апреля, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Нижневартовске после ЧП с обрушением веранды в детском саду проверяются все навесы на прогулочных площадках дошкольных учреждений. Об этом сообщила директор городского департамента образования Инна Святченко.

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Инцидент с обрушением веранды произошёл 4 апреля, когда детей не было в ДОУ №80. В будний же день могла произойти трагедия, но, к счастью, обошлось.

«При обходе территории сторож четвёртого корпуса детского сада №80 обнаружила на пятом прогулочном участке, что обвалилась крыша веранды. Для устранения разрушенной веранды вызвали двух дворников и плотника. Сломанную крышу убрали. Дети на территории 5 прогулочного участка не будут гулять, на остальных верандах снег почистили», — гласит ответ горадминистрации на возмущение родителей в паблике «Привет, сей час Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте».

Как пояснили телекомпании «Югра» в мэрии, теневые навесы на прогулочных площадках были сделаны сорок лет назад, но их проверяли на безопасность в последний раз 19 марта. Причиной обрушения веранды в ДОУ №80 стали неблагоприятные погодные условия: сначала снегопад, а затем резкое потепление.

На данный момент во всех детских садах столицы Самотлора чистятся крыши. Сотрудники городского департамента образования проверяют безопасность навесов, сообщила директор ведомства Ирина Святченко.