Москва, , 10:34 — REGNUM Минтруд РФ намерен изменить список сведений, требуемых для ежемесячных выплат на первого и второго ребёнка до трёх лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Минтруд России разработал проект приказа, меняющий перечень сведений, необходимых для назначения ежемесячных выплат на детей до трех лет на первого и второго ребенка. Упрощается механизм оформления выплат. Согласно изменениям, необходимые для оформления выплат сведения о доходах членов семьи могут быть получены органом исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющим полномочия в сфере социальной защиты населения, или территориальным органом Пенсионного фонда России (ПФР) в рамках межведомственного электронного взаимодействия с Федеральной налоговой службой», — говорится в сообщении пресс-службы.

В министерстве напомнили, что на сегодняшний день гражданам требуется в личном порядке предоставлять данные о доходах в органы соцзащиты, если речь идет о выплатах на первого ребенка, или в Пенсионный фонд России, если речь идет о назначении выплат на второго ребенка из средств маткапитала.