Сеул, , 10:36 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 35 970 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 6 апреля в общей сложности первую дозу вакцины в стране получили 999 870 человек.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране получили 870 724 человека, а препаратом Pfizer — 129 146 человек.

Между тем вторую дозу вакцины Pfizer за минувшие сутки получили 316 человек. В общей сложности две дозы вакцины данной компании получил 27 691 человек.

Отмечается, что за сутки в стране были зарегистрированы 144 побочные реакции после вакцинации. В 98,9% случаев — у привившихся наблюдалась лёгкая форма осложнений (головная боль, лихорадка, тошнота).

Число скончавшихся после вакцинации в стране увеличилось на четыре человека до 36, однако причинно-следственная связь между вакциной и смертью не выявлена.