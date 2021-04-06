Афины , , 10:37 — REGNUM «Импульс пандемии» меняется изо дня в день. Об этом заявил генеральный секретарь министерства торговли и защиты прав потребителей Греции Панайотис Стамбулидис 5 апреля в эфире телеканала MEGA TV, во время обсуждения возвращения к работе предприятий розничной торговли.

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По словам Стамбулидиса, комитет эпидемиологов является независимым учреждением и действует в соответствии с требованиями своей миссии.

«Правительство готовит предложения, а одобрять их или нет, решает комитет. Прежде, чем было объявлено об открытии розничного рынка 5 апреля, это предложение было сначала принято комитетом эпидемиологов», — пояснил он.

«Каждую неделю мы представляем комитету предложения и [обрисовываем] экономическое состояние страны. Комитет должен быть осведомлен о последствиях каждого решения для государственных финансов. Сегодня мы сделали небольшой шаг, это не [полное] открытие рынка, у него есть строгие ограничения», — добавил Стамбулидис.

Он отметил, что не может гарантировать, что розничный рынок снова не закроется, и подчеркнул, что правительство будет наблюдать за ситуацией в течение этой недели.

«Если нам удастся сохранить какой-то порядок на рынке и не будет видно заторов на торговых улицах, мы сможем продолжить работу, но если [антикоронавирусные] меры не будут соблюдены, наша цель-защитить жизни людей», — заключил Стамбулидис.