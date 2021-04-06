Новосибирск, , 10:34 — REGNUM По данным оперативного штаба Новосибирской области, на 6 апреля в регионе зарегистрировано 39 246 случаев коронавируса (+79 за сутки), в том числе у 2308 детей (+6 за сутки). При этом 36 448 пациентов выздоровели (+97 за сутки).

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Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 74 года, 83 года и женщины в возрасте 73 года, 82 года, 83 года, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1658 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1539 пациентов (-11 за сутки), в том числе семеро детей (за сутки данные не изменились). В отделениях реанимации находятся 62 (-2 за сутки) человека. На ИВЛ — 15 пациентов (за сутки данные не изменились).

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