Пермь, , 10:33 — REGNUM В Перми после развода мужчина пошел на крайнюю меру и похитил трехлетнего сына, чем перепугал экс-жену, сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

Встревоженная мать не стала ждать, когда бывший супруг проявит сознательность, и обратилась к судебным приставам. Выяснилось, что мужчина забрал мальчика из детского сада, чем нарушил решение суда о месте постоянного проживания ребенка. По месту постоянной регистрации пермяк не появлялся и отключил телефон.

«Не теряя времени, приставы начали проверять все адреса, по которым мог находиться беглец с ребенком, обзванивали родственников и друзей. Они старались убедить всех, с кем удавалось связаться, что подобные поступки отца могут нанести малышу психологическую травму. К чести мужчины, он одумался и уже к вечеру привез ребенка домой к перепуганной матери», — отметили в службе судебных приставов.

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