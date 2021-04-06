Москва, , 10:32 — REGNUM Лучшими из лучших среди импортных вин, которые представлены на полках российских магазинов, оказались только красные и белые вина, розовые немного не дотянулись до их уровня. Почти все вина — тихие, из игристых в лучшую дюжину попало только одно вино. Об этом свидетельствуют результаты первого в России масштабного исследования топов продаж импортного вина, проведённого специалистами Роскачества.

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Всего эксперты оценили 126 вин из 13 стран в ценовой категории до 1,5 тыс. рублей. Стоимость лучших вин, которые вошли в топ-12, — от 400 до 1050 рублей.

Так, лучшим вином среди сухих вин и лучшим вином всего исследования стало красное сухое вино из Италии Oro Dei Sani Passo Rosso Terre di Chieti с оценкой немногим более 85 баллов. В тройку лучших красных сухих вин также вошли два испанских вина: Crianza Rioja Gran Familia и Castillo Santa Barbara Reserva.

Le Grand Noir Cabernet Sauvignon из Франции признано лучшим полусладким красным вином. Высоко эксперты оценили и полусухие красные вина из Чили: Espiritu de Chile Carmenere (82,55 балла) и Sunrise Cabernet Sauvignon (82,49 балла).

Среди полусладких красных вин упоминания заслуживают: испанское Vizconde de Begijar и Kvint classic из Молдавии.

«Среди белых сухих вин в топе царит почти полная гегемония новозеландских вин. Эксперты отметили наиболее высокими оценками новозеландские Taka Sauvignon Blanc Marlborough (284,84 балла) и Brancott Estate (82,73 балла), а также французское Le Grand Noir Chardonnay (83,16 балла)», — говорится в сообщении.

Наиболее интересными полусладкими белыми винами в исследовании стали: чилийское Santa Luz Alba Moscato и немецкое Liebfraumilch Rheinhessen Peter Mertes. Среди розовых выделяются португальские полусухие Mare Alta vinho verde Rose и Mateus rose и итальянское полусладкое Sanprimo Rosato Puglia. Лидером среди сухих игристых вин и брютов стало Martini Prosecco. Оно находится на четвёртом месте в общем рейтинге с оценкой 84,42 балла.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным таможенной статистики, в 2020 году отмечено снижение импорта в Россию крепкого алкоголя и вина. Этот показатель снизился до 41,2 млн дал, или на 2,36%. В денежном выражении сокращение составило 6,23% — до €1,5 млрд. Это стало самым заметным падением с 2016 года.