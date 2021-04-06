Берлин, , 10:35 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Audi представит свой самый компактный электрический кроссовер Q4 e-tron и кросс-купе Q4 e-tron Sportback 14 апреля 2021 года. Об этом сообщается на официальной странице компании в Facebook.

Электрокроссоверы будут собираться на «тележке» MEB. Таким образом, техническая начинка новинок будет схожа с техническим наполнением модели Volkswagen ID.4.

В движение внедорожник и кросс-купе будет приводить электромотор, выдающий до 306 л. с. Аккумулятор же позволит автомобилям проехать на одной зарядке до 450 км.

Длина Q4 e-tron составит 4590 мм, а межосевое расстояние — 2760 мм.

Топовые версии Q4 e-tron будут укомплектованы двумя дисплеями размерами 10,25 и 11,6 дюйма, медиасистемой с голосовым управлением и проекционным экраном с эффектом дополненной реальности.

Ранее гендиректор Audi Маркус Дюсманн сообщил, что компания Audi больше не будет инвестировать в разработку новых автомобильных двигателей внутреннего сгорания. Это решение связано с предстоящим введением новых экологических стандартов в Евросоюзе. Теперь автопроизводитель сосредоточится на создании электромоторов и силовых агрегатах на других альтернативных источниках энергии.

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