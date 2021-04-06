Екатеринбург, , 10:37 — REGNUM В Екатеринбурге снизилось число новых заболевших внебольничной пневмонией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

С 29 марта по 4 апреля 2021 года предварительный диагноз поставили 430 пациентам, что ниже на 3,17% уровня недели 22−28 марта.

Отметим, по региону уровень заболеваемости остался прежним: 1165 случаев, что находится на уровне недели до этого. Хуже всего ситуация обстоит в следующих муниципалитетах: Сухой Лог, Нижняя Салда, Верхний Тагил, Верхняя Тура, Арти, Нижнесергинский муниципальный район, Арамиль, Пышминский и Каменский округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе стабилизировалось число новых носителей коронавируса.

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