Петрозаводск, , 10:36 — REGNUM В Республике Карелия продолжают регистрироваться новые летальные исходы от COVID-19. Так, за минувшие сутки в регионе зарегистрированы три смерти — в стационарах скончались 35-летняя жительница поселка Заречный Костомукшского городского округа, 42-летний житель Сегежи и 80-летний петрозаводчанин. Об этом 6 апреля сообщили в региональном оперативном штабе.

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«Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки в регионе было выявлено 68 новых носителей коронавируса, что на два человека меньше, чем сутками ранее. Также было выписано 92 выздоровевших пациента.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 404 летальных случая от ковида, а также 130 таких случаев от внебольничной пневмонии без подтвержденного ковида. Диагноз коронавирусной инфекции получили 44 388 человек, из них 42062 человек выздоровели.

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