Уфа, , 10:32 — REGNUM Причины несчастного случая, в результате которого погиб рабочий, установлены в Башкирии. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

Сообщается, что 17 февраля в Уфе 29-летний кровельщик очищал крышу дома по улице Мира от снега. Для этого через слуховое окно мужчина забрался на кровлю четырехэтажного дома, а когда спускался — упал на землю и получил не совместимые с жизнью травмы.

«В крови пострадавшего был обнаружен этиловый спирт в количестве 2,72 промилле», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Гострудинспекции установили, что, спускаясь, мужчина открепил карабин от стропа. При этом трагедия произошла из-за неудовлетворительной организации производства работ и недостатков в подготовке сотрудников по охране труда, а также из-за нарушения работником дисциплины труда.

В результате работодатель был оштрафован на 650 тысяч рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе водитель троллейбуса получила серьёзные травмы.