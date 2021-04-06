Ростов-на-Дону, 6 апреля, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Проект планировки и проект межевания территории в левобережной части Ростова-на-Дону поддержаны в ходе заседания донского правительства, сообщили ИА REGNUM в управлении по информационной политике региона.

Donland.ru Проект строительства подземного перехода

Изменения в проект планировки и проект межевания участка на левом берегу реки Дон подготовлены в рамках создания пешеходного перехода в створе «Ростов Арены». Объект будет пролегать под проезжей частью в границах от Южного подъезда до улицы Левобережной.

Ориентировочная стоимость объекта не называется. Можно предположить, что цена превысит 100 млн рублей. Примерно столько было выделено в 2019 году на строительство подземного пешеходного перехода на пересечении проспекта Шолохова и переулка Кривошлыковского. Работы по возведению этого объекта заморожены.