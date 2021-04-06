Москва, , 10:33 — REGNUM Разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» окажут поддержку мотострелковым подразделениям российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии во время плановых тактических учений. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Авиационную поддержку действий мотострелковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии окажут разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» в ходе плановых тактических учений», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что звенья вертолетов армейской авиации объединения ВВС и ПВО ЮВО нанесут поражение условному противнику около береговой линии Черного моря и обеспечат прикрытие разнородных подразделений в ходе учебного боя.

«В ходе контрольной проверки войск за зимний период будет отработано применение межвидовых подразделений российской военной базы ЮВО в Абахазии и вооруженных сил закавказской республики», — добавляется в сообщении.

Кроме того, отмечается, что учения намечены на текущий апрель месяц на полигонах Гудаута, Цабал и Нагвалоу в условиях горно-лесистой местности и морского побережья. При этом в них должны принять участие свыше 15 тыс. военнослужащих ЮВО и 500 единиц боевой и специальной техники, в том числе современные танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82АМ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в прошедшем году американские военно-морские силы (ВМС) провели в Арктике 20 различных учений и операций и в том числе с участием стран-партнеров.