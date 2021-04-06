Ульяновск, , 10:28 — REGNUM Наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав дольщиков принял решение по проблемному дому на улице Розы Люксембург в Ульяновске. Его планируют достроить, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Своё новое жильё по улице Розы Люксембург ждут 283 дольщика (застройщик общество «Строительная корпорация»). По словам первого вице-премьера Ульяновской области Андрея Тюрина, на достройку проблемного дома из федерального бюджета направят порядка 700 млн рублей, регион в качестве софинансирования добавит 125 млн рублей. Соответствующее решение принято по итогам заседания наблюдательного совета Фонда защиты прав дольщиков.

По данным региональных властей, всего в Ульяновской области с привлечением средств федерального фонда планируют достроить десять проблемных домов. По предварительным расчётам, на это потребуется около 3 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было принято решение о достройке двух многоэтажек в Ульяновске: домов №67 по улице Красноармейской и №63 по улице Карла Маркса. Застройщики данных домов обанкротились. Планируется, что 114 дольщиков получат ключи от квартир в третьем квартале 2023 года.

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