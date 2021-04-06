Воронеж, , 10:28 — REGNUM В Воронеже стартовали работы по благоустройству дворовых территорий в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщили 6 апреля в пресс-службе администрации города.

В 2021 году за счет средств федерального, областного и городского бюджетов планируется привести в порядок 57 дворовых территорий, работы начались уже в девяти дворах. На реконструкцию выделено 180 млн рублей, основная доля которых приходится на федеральный бюджет.

«Программа благоустройства дворовых территорий не теряет своей популярности. Подтверждение этого факта мы увидели в декабре прошлого года, когда воронежцы заявили к участию в нацпроекте ещё 165 дворов», — прокомментировал мэр Вадим Кстенин.

В 2020 году в рамках нацпроекта было благоустроено 58 дворов. С 2018 по 2020 годы, за период действия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018 — 2024 годы» (является составляющей нацпроекта), было отремонтировано 232 дворовые территории.