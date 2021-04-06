Иерусалим, 6 апреля, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 5 апреля выступил с заявлением, которое транслировалось в прямом эфире в социальной сети Facebook и центральными СМИ Израиля, передают «Вести Израиль».

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Комментируя судебный процесс, в котором он участвует как обвиняемый, Нетаньяху раскритиковал действия прокуратуры, назвав весь процесс против него — «циничным использованием власти» прокуратурой.

По мнению премьер-министра, прокуратура обошла закон, который обязывает получить разрешение юридического советника правительства о возбуждении дела. «И почему они это сделали? Потому, что они занимаются преследованием. Они не расследовали и не искали состав преступления, им нужен был фигурант — я», — уверен политик.

Он считает, что прокуратура изменяла результаты допросов, вела незаконные обыски, удаляла аудиозаписи, игнорировала свидетельские показания, сливала в СМИ уникальную информацию и шантажировала свидетелей. «Циничное использование власти, которой она наделена, — вот настоящая угроза верховенству закона, этическим нормам и демократии», — полагает Нетаньяху.