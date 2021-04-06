Анкара, , 10:26 — REGNUM Посол Индонезии в Турции Лалу Мухаммад Икбал заявил, что 23 индонезийских гражданина, которые пострадали при автобусной аварии в Кайсери, будут отправлены домой, сообщает Kompas.

Посол напомнил гражданам Индонезии, которые хотят приехать в Турцию, чтобы те оформили туристическую и медицинскую страховку.

По данным, полученным посольством Индонезии в Турции, количество туристов, приехавших из-за рубежа в течение 2020 года составило 13 млн человек. Во время пандемии заразились 9,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредили жителей Бали о воздействии тропического циклона, который произошел в регионе Восточная Нуса-Тенггара.

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