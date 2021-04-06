Челябинск, , 10:25 — REGNUM В Челябинской области бывший сотрудник Ростехнадзора осуждён за мошенничество. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Данный гражданин был заместителем начальника межрегионального отдела металлургического надзора. Следователи считают, что в 2018 году он получил 200 тыс. рублей от представителя проверяемой организации взамен на обещание не принимать мер по выявленным в результате проверок нарушениям лицензионных требований. Деньги оказались присвоены. Также выяснилось, что этот гражданин не имел полномочий на принятие данного решения.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Суд оштрафовал гражданина на 150 тыс. рублей и запретил ему занимать должности в органах власти в течение двух лет.