Таллахасси, США, , 10:44 — REGNUM Второе возможное место утечки из водохранилища Пайни-Поинт с загрязнённой химикатами водой обнаружено в американском штате Флорида. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на местные власти.

Водохранилище с водой, в которой повышено содержание фосфора и азота, находится на территории старого фосфатного рудника. Второе предполагаемое место утечки нашли с помощью беспилотника. Теперь в водоём установят дополнительные насосы для откачки грязной воды.

В настоящее время из водохранилища в залив Тампа сливают по 130 млн литров воды в сутки. Дополнительные насосы позволят сливать по 280−370 млн литров воды. Всего в водоёме было около 1,8 млрд литров загрязнённой воды.

Об утечке стало известно ещё 26 марта, но тогда она не представляла угрозы. Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля возникла угроза прорыва водохранилища, и власти объявили режим чрезвычайного положения в округе Манати.

Читайте также: Режим ЧП объявлен в штате Флорида из-за угрозы разлива воды с химикатами