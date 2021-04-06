Москва, , 10:23 — REGNUM Полететь в космос мечтают около трети жителей России (31%). Не готовы совершать космическое путешествие 57%, приводит данные рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Чаще всего желание осваивать космос присутствует у мужчин, чем у женщин — 38% против 24%. Также желание стать членом экипажа космического корабля зависит возраста: 35% среди граждан моложе 34 лет и 22% — от 45 лет.

Больше всего о полёте в космос мечтают программисты и ИТР (по 46%), аналитики (45%), менеджеры по закупкам (44%) и системные администраторы (37%), реже всех — медсестры (14%), юристы (23%) и водители (24%).

Опрос проведен 11−24 марта 2021 года среди 5000 граждан РФ старше 18 лет в 845 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, Московский планетарии подготовил специальную программу, посвященную 60-летию со дня первого полета человека в космос.

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