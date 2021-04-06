Пенза, , 10:24 — REGNUM На территории Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи, головного учреждения, специализирующегося на микробиологических и вирусологических исследованиях выделена площадка под строительство клинико-диагностического лабораторного комплекса. Из областного бюджета на эти цели направят 166 млн рублей. Минздрав России взял на себя обязательства по оснащению лаборатории новым современным оборудованием.

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По словам врио министра здравоохранения Пензенской области Александра Никишина, необходимость создания крупной централизованной лаборатории назрела давно, а напряженная работа в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, еще раз это доказала, что сроки этиологической расшифровки возбудителей заболевания нужно сокращать до минимума.

Новая лаборатория позволит добиться высокой производительности и достоверности результатов, повысив тем самым ценность диагностики для пациентов, обеспечить необходимые объёмы и расширить спектр анализов. Объект будет работать для нужд всех медицинских организаций и позволит повысить качество и эффективность лабораторной диагностики, сократить сроки выдачи результатов до 24−48 часов.

В лабораторном комплексе появятся отдел микробиологических исследований (клинических и санитарно-бактериологических), молекулярно-биологических, иммуносерологических, гематологических, биохимических и коагулологических, а также общеклинических исследований. Программное обеспечение, объединенное в единое информпространство, позволит уйти от бумажного документооборота, а также оптимизировать управление данными пациента, максимально упростив процесс получения и выдачи результата.

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