Южно-Сахалинск, , 10:22 — REGNUM Власти Сахалина обещают оперативно восстановить электроснабжение островного региона. Губернатор Валерий Лимаренко в своём телеграм-канале написал, что держит на контроле восстановительные работы.

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При этом в телеграм-канале правительства области появилось сообщение, что электроснабжение будет восстановлено в течение двух часов. Через пять минут, там же поспешили заявить о том, что свет появится в течение часа.

В это время в соцсетях местные жители начали сообщать о том, что свет появляется в некоторых районах островного региона. Но потом, как пишет телеграм-канал «ЧП Сахалин», электроэнергия снова пропала по всей области.

«Весь остров обесточен!», — пишут жители Сахалина. При этом в области прекращено и водоснабжение.

Причины блэкаута пока не озвучиваются.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 6 апреля произошло массовое отключение электроэнергии. Без электричества остались жители Южно-Сахалинска, Долинска, Корсакова, Анивы, Ногликов, Макарова, Тымовского, Александровск-Сахалинского и Поронайска.