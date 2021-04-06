Пермь, , 10:22 — REGNUM В Перми проводится доследственная проверка по факту выпадения из окна с третьего этажа дома ребёнка 2019 года рождения, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

По данным ведомства, ЧП произошло днем 30 марта в Кировском районе города. Девочка осталась в комнате без присмотра матери, залезла на подоконник и, не удержавшись, выпала из окна квартиры. Ребенок получил ушибы, повреждения различной степени тяжести и в настоящее время находится в больнице.

Сотрудники СУ СКР по региону напоминают, что нельзя оставлять маленьких детей без присмотра взрослых во избежание трагедий. В квартирах и домах, где есть дети, окно должно быть закрыто на замок или открыто только на вертикальное проветривание и, опять же, фиксировано на ключ.