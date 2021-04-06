Кострома, 6 апреля, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Управление МВД по Костромской области проводит проверку по факту смерти 31-летнего полицейского. Об этом сообщает K1NEWS.RU.

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Тело мужчины с огнестрельным ранением 1 апреля обнаружили в его собственной квартире в Костроме. Рядом с ним лежало ружьё. Как пояснили в МВД, в тот день у правоохранителя был выходной.

На работе мужчину характеризовали как «положительного сотрудника». Проверяются различные версии гибели.