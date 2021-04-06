Красноград, , 10:23 — REGNUM В поезде №126 Киев — Новоалексеевка, в районе населённого пункта Красноград сотрудники полиции обезоружили двух украинских силовиков, подозреваемых в стрельбе. Об этом сообщили 6 апреля в пресс-службе компании «Укрзализныця».

По предварительным данным, задержанные могли устроить стрельбу в вагоне.

«Указанные лица имели разрешение на ношение оружия. Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал», — сказано в сообщении.

Всего в вагоне находилось 11 пассажиров. Никто не пострадал. После задержания злоумышленников поезд продолжил движение с 6-часовым опозданием.

Напомним, ранее под Запорожьем с рельсов сошли шесть вагонов поезда «Интерсити», курсировавшего между Запорожьем и Киевом. Причиной происшествия стали грубые нарушения в содержании верхнего строения пути.

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