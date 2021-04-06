Берлин, , 10:22 — REGNUM Германские медики подтвердили 6885 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки 5 апреля. Таковы данные Института Роберта Коха.

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Общее число случаев заболевания COVID-19 достигло в Германии 2 900 768. Всего за время пандемии скончались 77 103 пациента с выявленным коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 4 апреля в Германии выявили 8497 новых заболевших. В стране с 31 марта запрещены прививки вакциной AstraZeneca для лиц моложе 60 лет.

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