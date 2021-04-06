Иерусалим, , 10:26 — REGNUM К вечеру 5 апреля в Израиле зафиксировано 211 новых случаев заражения коронавирусом, согласно опубликованным минздравом данным. При этом было проведено 32 886 тестов, из них положительный результат дали 0,6%.

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В сообщении министерства говорится, что за все время пандемии в Израиле выявили 834 563 случаев заражения, что ставит страну на 27 место в мире между Ираком (879 991) и Португалией (823 494).

На лечении в больницах остаются 489 ковид-пациентов, из них тяжело больны 323, в критическом состоянии — 197, на аппаратах ИВЛ = 176.

Вакцинированы первой дозой 5 273 183 жителя Израиля, обе дозы вакцины получили 4 851 581 человек. Население страны — около 9 млн человек.