Воронеж, , 10:19 — REGNUM В Воронеже 22 жилых дома, а также два детсада и одно медучреждения остались без отопления и горячей воды 5 апреля около 16:40. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

«В связи с аварией на теплотрассе отключено отопление и горячее водоснабжение в 22 многоквартирных домах Ленинского района Воронежа, двух детских садах и одном медицинском учреждении. Прокуратурой города Воронежа организована проверка соблюдения жилищного законодательства», — уточнили в прокуратуре.

Авария произошла на магистральном трубопроводе диаметром в 426 мм в районе улицы Куколкина, ликвидировать порыв планируют до конца рабочего дня 6 апреля.