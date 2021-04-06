Бишкек, , 10:18 — REGNUM Власти Киргизии планируют купить в России партию вакцины «Спутник V» для вакцинации 188 тыс. человек. Об этом 6 апреля заявил заместитель министра здравоохранения и социального развития республики Улукбек Бектурганов на брифинге.

По его словам, в настоящее время стороны готовят необходимые документы. Российский препарат был зарегистрирован в Киргизии в феврале 2021 года.

Отметим, вакцина «Спутник V» состоит из двух компонентов. Для полноценной вакцинации 188 тыс. человек необходимо приобретение 366 тыс. доз.

Напомним, 5 апреля министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что из бюджета республики выделили 215 млн сомони ($2,5 млн) для покупки в России вакцины «Спутник V».

Ранее Россия безвозмездно передала Киргизии 500 тыс. доз вакцины «Спутник V».

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