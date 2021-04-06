Москва, 6 апреля, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на защиту прав жителей Крыма занимать госдолжности, внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») и сенатор Андрей Клишас, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Vahe Martirosyan Флаги России и Крыма

Инициатива подготовлена в целях недопущения ограничения прав жителей Крыма и Севастополя на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, если по независящим от них причинам они не смогли оформить выход из гражданства Украины.

Законопроектом предлагается дополнить установить, что гражданин Российской Федерации, который признан на территории РФ гражданином, не имеющим гражданства иностранного государства, но при этом в соответствии с законодательством Украины является украинским гражданином, вправе замещать государственные и муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы.

«Принятие законопроекта позволит обеспечить право указанных граждан на прохождение государственной, муниципальной службы, замещение государственной, муниципальной должности», — отметил Крашенинников.