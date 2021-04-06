Лондон, , 10:19 — REGNUM Возможность ограничения использования вакцины от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca, из-за опасений по поводу образования у пациентов тромбов при ее применении, рассматривает медицинский регулятор Великобритании. Об этом 6 апреля сообщает газета The Times.

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По информации издания, Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Британии может принять такое решение уже 7 апреля.

При этом на минувшей неделе британский регулятор сообщил, что в стране с момента начала вакцинации от COVID-19 в декабре минувшего года по 24 марта было зарегистрировано 22 случая тромбоза синусов твердой мозговой оболочки и восемь случаев тромбообразования на фоне тромбоцитопении, при этом семь пациентов, при вакцинации которых использовался препарат AstraZeneca, скончались.

В то же время подчеркивается, что на данный момент данные о связи применения данной вакцины и образования тромбов отсутствуют.

Отметим, на сегодняшний день на территории Великобритании, где с 8 декабря минувшего года идет прививочная кампания, первую дозу вакцины от нового заболевания ввели более чем 31,52 млн человек.