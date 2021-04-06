Санкт-Петербург, , 10:21 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал областной закон, который в марте был поддержан Законодательным собранием региона, о присвоении статуса столицы Ленинградской области городу Гатчина. Официальный документ опубликован на сайте администрации региона.

Дрозденко подписал закон о присвоении Гатчине статуса столицы Ленобласти Lenobl.ru

Так, в статью 13 областного закона «Устав Ленинградской области» внесены слова: «Органы государственной власти Ленинградской области размещаются на территории города Гатчины Ленинградской области и Санкт-Петербурга».

«Настоящий областной закон вступает в силу сто дня его официального опубликования», — говорится в документе.

Напомним, предложение о присвоении Гатчине столичного статуса было обнародовано главой региона в 2020 году. Планировалось, что все сотрудники правительства и администрации Ленобласти полностью переберутся из центра Санкт-Петербурга в Гатчину к 2022 году. Позже было объявлено, что переезд сотрудников областной администрации на новое место будет постепенным, по мере готовности помещений для чиновников. Также для удобства сотрудников администрации, проживающих в Петербурге, планируется запуск скоростного поезда «Петербург — Гатчина».

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