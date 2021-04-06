Санкт-Петербург, , 10:14 — REGNUM За истекшие сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 12 361 человека, сообщили 6 апреля в городском оперативном штабе. Суточный уровень тестирования в городе незначительно сократился по сравнению с предыдущими сутками, но в целом остаётся высоким.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

На минувшей неделе, 29 марта по 4 апреля, было выполнено 134 149 лабораторных ПЦР-тестов на SARS-CoV-2, что на 7,8% больше, чем неделей ранее. Общее количество ПЦР-исследований на коронавирус за весь период эпидемии в Санкт-Петербурге составило около 8 млн тестов.

Читайте ранее в этом сюжете: Количество госпитализаций с ковидом в Петербурге за неделю увеличилось