Уфа, , 10:15 — REGNUM Студентка четвертого курса Уфимского Государственного авиационного технического университета Анастасия Проломова представит Башкирию на конкурсе «Краса студенчества России-2021». Об этом сообщается на странице конкурсантки в социальной сети.

Сообщается, что конкурс, который проходит в России с 2014 года, состоится в Архангельске с 11 по 16 апреля. В нем примут участие 65 студенток России.

Анастасия Проломова родилась в г. Межгорье, в 2020 году ей был присвоен титул «Краса Уфы-2020».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жительница Башкирии примет участие в конкурсе «Мисс Экология Мира 2021».